الهند.. هبوط اضطراري لمروحية من طراز "MI-17" بإحدى المناطق الجبلية وإصابة طاقمها

أظهرت لقطات فيديو هبوط مروحية نقل تابعة للقوات الجوية الهندية من طراز "MI-17" اضطراريا في إحدى المناطق الجبلية في أروناتشال براديش شمال شرق الهند، حيث كانت في طريقها لمهبط طائرات.

وبعد أن لامست المروحية الأرض، سقطت مما أدى إلى تعرضها لأضرار.

وتبين أن جميع أفراد الطاقم الخمسة الذين كانوا على متن المروحية أصيبوا بإصابات طفيفة.

المصدر: "EastMojo"+يوتيوب