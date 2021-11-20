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ذئب يختطف كلبا صغير الحجم أمام عيون صاحبته في شمال روسيا

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ذئب يختطف كلبا صغير الحجم أمام عيون صاحبته في شمال روسيا
Sputnik
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انقض ذئب على كلب، كان يتنزه برفقة صاحبته في الفناء بين المباني مدينة أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في شمال روسيا.

وذكرت يوليا صاحبة الكلب، أن هجوم الذئب حدث أمام عيونها مباشرة، وقالت إن الذئب خرج فجأة من خلف حاوية القمامة وخطف كلبها وفر به بعيدا. ولاحقا تم العثور على بقايا الكلب البائس في حديقة عامة قريبة.

والمريع في الأمر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حيوان أليف للهجوم من قبل الذئاب في المدينة.

ويُظهر شريط الفيديو أحد الذئاب، وهو يجري بحرية في الشارع.

المصدر: tv360

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