ذئب يختطف كلبا صغير الحجم أمام عيون صاحبته في شمال روسيا

انقض ذئب على كلب، كان يتنزه برفقة صاحبته في الفناء بين المباني مدينة أولينغورسك بمقاطعة مورمانسك في شمال روسيا.

وذكرت يوليا صاحبة الكلب، أن هجوم الذئب حدث أمام عيونها مباشرة، وقالت إن الذئب خرج فجأة من خلف حاوية القمامة وخطف كلبها وفر به بعيدا. ولاحقا تم العثور على بقايا الكلب البائس في حديقة عامة قريبة.

Волк утащил песика во время прогулки во дворе. Все произошло на глазах у хозяйки в Оленегорске Мурманской области. Останки собаки нашли позже в одном из парков.



Сейчас власти и службы Оленегорска занялись отловом хищника. На видео — момент того, как волк свободно бегает по улице pic.twitter.com/XLkikJhuTY — Телеканал 360° (@360tv) November 19, 2021

والمريع في الأمر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حيوان أليف للهجوم من قبل الذئاب في المدينة.

ويُظهر شريط الفيديو أحد الذئاب، وهو يجري بحرية في الشارع.

المصدر: tv360