شاهد.. بايدن يغادر المستشفى إلى البيت الأبيض لاستئناف مهامه

نشرت وكالة "أسوشيتد برس" فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن فور مغادرته مركز "ولتر ريد العسكري الطبي" في ماريلاند، حيث خضع لفحوصات وسلم صلاحياته لكامالا هاريس قبل خضوعه للتخدير.

وأظهر فيديو "اسوشيتد برس" أيضا أن بايدن عاد إلى واشنطن على متن مروحيته وتحدث إلى الصحفيين قبل دخوله البيت الأبيض.

المصدر: أ.ب.