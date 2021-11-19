شاهد.. قطة تتدخل في بث برنامج تلفزيوني في جورجيا

قطعت قطة عرضًا سياسيًا حيا على تلفزيون "قوقازيا" بجورجيا الخميس 18 نوفمبر، عندما قفزت فجأة على المكتب أمام المذيع وضيف الاستوديو.

ولم ينزعج المذيع من المقاطعة من قبل القطة و(تدعى كاكوتسا) بل ومازح الوضع وقارنه بالوضع السياسي في جورجيا.

واستمر العرض وأخذ أحد أعضاء الاستوديو كاكوتسا الظريفة.

المصدر: أ.ب.