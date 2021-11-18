الأمير تشارلز يزور أهرامات الجيزة

قام الأمير البريطاني تشارلز وزوجته كاميلا اليوم الخميس بزيارة أهرامات الجيزة أثناء رحلتهما الأولى إلى مصر منذ خمس عشرة سنة.

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المصدر: أ.ب.