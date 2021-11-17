شاهد.. الأمير تشارلز يصل على مروحية إلى مدينة جدارا الأثرية في أم قيس بالأردن

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زار الأمير البريطاني تشارلز مع زوجته الدوقة كاميلا الأربعاء 18 نوفمبر آثار مدينة جدارا في بلدة أم قيس الأردنية.

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المصدر: أ.ب.