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شاهد.. الأمير تشارلز يصل على مروحية إلى مدينة جدارا الأثرية في أم قيس بالأردن

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زار الأمير البريطاني تشارلز مع زوجته الدوقة كاميلا الأربعاء 18 نوفمبر آثار مدينة جدارا في بلدة أم قيس الأردنية.

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المصدر: أ.ب.

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