بايدن يسوق سيارة هامر كهربائية أثناء زيارة مصنع سيارات في ديترويت
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قام الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء 17 نوفمبر برحلة تفقدية إلى مصنع "جنرال موتورز" للسيارات وانتهز هذه الفرصة لاختبار سيارة هامر كهربائية.
وأظهر فيديو أن بايدن صعد إلى السيارة مع أحد موظفي المصنع، وانطلق، ثم توقف قرب المراسلين وسأل: "هل من شخص يريد القفز إلى الخلف؟"
وذكر تقرير "اسوشيتد برس" أن سعر السيارة التي جربها الرئيس يبدأ من 108700 دولار.
المصدر: أ.ب.
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