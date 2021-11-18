شاهد.. زوابع ضخمة في جزيرة صقلية

تعيش مناطق جزيرة صقلية الإيطالية ظروفا جوية سيئة هذه الأيام وصور شهود عيان في مدينة كوميسو بالجزيرة زوبعة ضخمة تشكلت بسبب رياح قوية، كما يظهر فيديو أخر زوبعة في ليقاتا جنوب الجزيرة

وقال رئيس منطقة صقلية نيلو موسوميتشي في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن "الطقس السيء الذي ضرب صقلية بأكملها تسبب بأضرار جسيمة للمحاصيل والمباني والشوارع في كل مقاطعة".

المصدر: أ.ب.