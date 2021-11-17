بالفيديو.. الآلاف يشاركون في مراسم تشييع مطرب فلكلوري غرب ايران رغم التحذيرات من كورونا

أقيمت اليوم الأربعاء جنازة مطرب الأغاني الفولكورية الإيراني سجاد رازمجو بحضور الآلاف من محبيه في مدينة ياسوج، وذلك رغم استمرار انتشار كورونا في البلاد.

ويذكر أن ‌سجاد رازمجو ولد عام 1980 في مدينة نور آباد مَمَساني، وتوفي أمس الثلاثاء بعد ان دخل مستشفى بسبب إصابته بانفجار غاز بمنزله في مدينة شيراز.

حظيت أغانيه بشعبية كبيرة بين قومية اللور في إيران.

المصدر: RT