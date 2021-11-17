شاهد.. تدمير أكثر من 4000 قطعة سلاح ناري في الإكوادور بعد معركة دامية في أحد السجون

دمرت السلطات الإكوادورية أكثر من 4000 قطعة سلاح ناري تمت مصادرتها من العصابات الإجرامية ونزلاء سجون البلاد في وقت سابق.

إقرأ المزيد

وأظهر فيديو أعدادًا كبيرة من البنادق وأنواعا مختلفة من الأسلحة والذخيرة التي يتم نقلها عبر مغناطيس عملاق إلى أفران السبك وذلك في مدينة غواياكيل.

ويذكر أن أعمال شغب وقعت السبت 13 نوفمبر في سجن غواياكيل أدت إلى مقتل 68 شخصًا.

المصدر: رابتلي