وزارة الدفاع الأرمينية تنشر فيديو لتدمير دبابة أذربيجانية على الحدود بين البلدين

نشرت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم الثلاثاء فيديو يظهر عملية تدمير دبابة تابعة لقوات أذربيجان في منطقة التصعيد على الحدود بين البلدين.

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وجاء نشر الفيديو وسط توتر عسكري غير مسبوق بين أرمينيا وأذربيجان منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته يريفان وباكو بوساطة روسيا قبل نحو عام، في أعقاب مواجهات عنيفة بين طرفي النزاع في إقليم قره باغ.

وقالت الوزارة في وقت سابق من اليوم في بيان إن "هجوما للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجانب الأرمني"، مضيفة أن يريفان فقدت السيطرة أيضا على "موقعين عسكريين".

من جهتها، حملت باكو يريفان المسؤولية عن "التصعيد المتعمد" للتوتر على الحدود بين الدولتين.