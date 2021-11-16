الدفاع الروسية تظهر سير الامتحانات لدى العسكريين الروس
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من سير الامتحانات لدى عسكريي القوات البرية في الدائرة العسكرية الروسية الغربية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من سير الامتحانات لدى عسكريي القوات البرية في الدائرة العسكرية الروسية الغربية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
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