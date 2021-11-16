من سياج الحدود البولندية.. لاجئون يبتهجون بانفجار قنابل صوتية في أيدي رجال الأمن

أظهر مقطع فيديو مواجهات بين حرس الحدود البولندية ولاجئين من خلف السياج، وعلت صيحات الابتهاج بين صفوف هؤلاء حين انفجرت قنابل صوتية بين أيدي الشرطة.

ويبدو في المشهد أفراد حرس الحدود البولنديين وهم يصدون اللاجئين عن السياج الحاجر باستعمال خراطيم المياه والقنابل الصوتية، فيما يرد البعض من اللاجئين برشق رجال الأمن بالحجارة.

المصدر: RT