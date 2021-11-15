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مشاهد جديدة من فيضانات محافظة أسوان جنوب مصر

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نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات جديدة من الفيضانات التي ضربت محافظة أسوان جنوب مصر السبت الماضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

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المصدر: أ.ب.

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