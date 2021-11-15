مشاهد جديدة من فيضانات محافظة أسوان جنوب مصر

تاريخ النشر:15.11.2021 | 14:15 GMT | فيديوهات
نشرت وكالة "اسوشيتد برس" لقطات جديدة من الفيضانات التي ضربت محافظة أسوان جنوب مصر السبت الماضي بسبب هطول الأمطار الغزيرة.
المصدر: أ.ب.
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