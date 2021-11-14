الجيش الصيني يطلق صواريخ أثناء التدريبات
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أجرى فوج الصواريخ لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات خاصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم على الاستجابة السريعة والمناورة والضرب.
المصدر: CCTV
أجرى فوج الصواريخ لجيش التحرير الشعبي الصيني تدريبات خاصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم على الاستجابة السريعة والمناورة والضرب.
المصدر: CCTV
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