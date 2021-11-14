إعادة فتح الطريق الواصل بين صنعاء والحديدة

أعاد الحوثيون فتح الطريق الرئيسي الذي يربط العاصمة صنعاء بميناء الحديدة.

وأكدت تغريدة نشرها "مكتب إعلام محافظة الحديدة" على لسان محافظ المدينة، إعادة افتتاح الطريق من جديد لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان القوات المدعومة من الإمارات، بما في ذلك لواء العمالقة، انسحابها من أجزاء في الحديدة.

بدورها، نفت الحكومة اليمنية في بيان نشر يوم السبت، صلتها بانسحاب قوات موالية لها من جبهات بمحافظة الحديدة.

المصدر: رابتلي