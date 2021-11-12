مسيرة احتجاجية في عمّان ضد قانون الدفاع وارتفاع الأسعار

شارك المئات بمسيرة احتجاجية وسط العاصمة الأردنية عمّان اليوم الجمعة ضد قانون الدفاع واحتجاجا على سياسة رفع أسعار السلع والمحروقات.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "رفع أسعار الكهرباء حرب على المواطن"، كما يمكن سماع هتافات منها "مطالبنا شرعية.. خبز وعدالة وحرية".

وبدأ تطبيق قانون الدفاع خلال شهر مارس عام 2020، بتوجيه من الملك عبد الله الثاني لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن البعض يرى فيها حدا للحريات العامة.

المصدر: رابتلي