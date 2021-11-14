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تشيلي.. إتلاف أكثر من 13 ألف قطعة سلاح بحضور رئيس البلاد

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أتلفت الحكومة التشيلية يوم الخميس أكثر من 13 ألف قطعة سلاح ناري تم ضبطها أثناء العمليات الخاصة أو تم تسليمها من قبل المواطنين كجزء من حملة "تسليم سلاحك".

وتهدف الحملة إلى منع وقوع الأسلحة الشخصية في أيدي المجرمين والحد من المخاطر المرتبطة بحيازة الأسلحة في المنزل.

وقال الرئيس سيباستيان بينيرا الذي حضر إلى مسبك تم فيه  صهر الأسلحة المصادرة إنه منذ بدء الحملة في عام 1990 تم إتلاف 270 ألف قطعة سلاح.

المصدر: AP

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