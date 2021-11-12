بايدن يضع إكليلا من الزهور خلال إحياء "يوم المحاربين القدامى"
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شارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في مراسم وضع إكليل من الزهور في مقبرة أرلينغتون يوم الخميس لإحياء ذكرى اليوم الوطني للمحاربين القدامى والذكرى المئوية لنصب ضريح الجندي المجهول.
وتحي الولايات المتحدة في 11 نوفمبر من كل عام "يوم المحاربين القدامى" ويجري تنظيم مراسم عند ضريح الجندي المجهول في مقبرة آرلينغتون الوطنية قرب العاصمة واشنطن.
المصدر: وكالات
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