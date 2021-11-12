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البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد

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أدى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليمين الدستورية رئيسا للمجلس السيادي عقب إصداره مرسوما بتشكيل المجلسِ الجديد، أمام عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، رئيس القضاء.

ولاحقا، أدى الفريق أول محمد حمدان دقلو موسي المعروف بحميدتي القسم نائبا لرئيس مجلس السيادة، أمام البرهان ورئيس القضاء. 

البرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة الانتقالي الجديد

المصدر: وكالات

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