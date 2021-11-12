من جديد..ميركل تتعرض لموقف طريف بسبب المصافحة

من جديد تعرضت القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لموقف طريف بسبب المصافحات، وهذه المرة أثناء استقبالها لملكة الدنمارك في برلين.

ورفضت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية لمس يد ميركل أثناء وقوفها على السجادة الحمراء لاستقبال الملكة يوم الأربعاء.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها ميركل لموقف محرج بسبب مصافحات، حيث رفض وزير الداخلية الألماني مصافحة اليد الممدودة لميركل في مارس 2020، كما طُلب من ميركل عدم مصافحة مستقبليها لدى وصولها إلى بريطانيا لحضور قمة "مجموعة السبع" في يونيو 2021.

المصدر: رابتلي + وكالات