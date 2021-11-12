 
مباشر
عاجل
قرداحي: لست متمسكا بمنصب وزاري ولم يطرح موضوع استقالتي خلال اجتماعي مع بري

شاهد.. وزير الدولة الغارقة يناشد العالم وهو مغمور لمنتصفه بمياه المحيط

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rpti

سجل وزير خارجية توفالو سيمون كوفي كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ وهو يقف مغمورا في مياه المحيط.

وتحدث كوفي عن تغير المناخ الذي يهدد الدول والجزر التي قد تغمرها المياه.

الجدير بالذكر أن توفولو هي جزيرة يقطنها نحو 11,000 شخص وتبلغ أعلى نقطة فيها 4.5 م) فوق مستوى البحر. وترتفع مستويات البحار بنحو 0.5 سم سنوياً منذ عام 1993، وفقاً لتقرير الحكومة الأسترالية عام 2011.

المصدر: رابتلي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا