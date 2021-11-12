شاهد.. وزير الدولة الغارقة يناشد العالم وهو مغمور لمنتصفه بمياه المحيط
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سجل وزير خارجية توفالو سيمون كوفي كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ وهو يقف مغمورا في مياه المحيط.
وتحدث كوفي عن تغير المناخ الذي يهدد الدول والجزر التي قد تغمرها المياه.
الجدير بالذكر أن توفولو هي جزيرة يقطنها نحو 11,000 شخص وتبلغ أعلى نقطة فيها 4.5 م) فوق مستوى البحر. وترتفع مستويات البحار بنحو 0.5 سم سنوياً منذ عام 1993، وفقاً لتقرير الحكومة الأسترالية عام 2011.
المصدر: رابتلي
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