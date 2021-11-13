شاهد.. الرغوة السامة لم تمنعهم من ممارسة الطقوس الدينية

مع انطلاق مهرجان "تشهاه بوجا" في الهند شوهد عدد من الهندوس يوم الإثنين يمارسون شعائرهم الدينية في نهر يامونا في نيودلهي على الرغم من ظهور رغوة سامة على سطح النهر.

وبحسب التقارير المحلية، فإن رغوة سامة تظهر على سطح نهر يامونا بعد إلقاء مياه الصرف الصحي الثقيلة والنفايات الصناعية فيه.

ومن المقرر أن تقام احتفالات "تشهاه بوجا" لهذا العام في الأماكن المسموح بها من قبل السلطات، وفقا لقواعد السلامة المحلية بسبب تفشي وباء كوفيد.

المصدر: رابتلي