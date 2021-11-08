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السيف مقابل البندقية.. مواجهة بين "كوبوي" و"ساموراي" في خلاف مروري بأمريكا

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السيف مقابل البندقية.. مواجهة بين
Reuters
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رصدت كاميرا شجارا بين سائقي سيارتين بأحد شوارع مدينة بورتلاند الأمريكية، حيث هاجم أحدهما الآخر بما يشبه كاتانا (سيف ياباني)، قبل أن يخرج خصمه بندقية من صندوق سيارته.

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