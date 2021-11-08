السيف مقابل البندقية.. مواجهة بين "كوبوي" و"ساموراي" في خلاف مروري بأمريكا

رصدت كاميرا شجارا بين سائقي سيارتين بأحد شوارع مدينة بورتلاند الأمريكية، حيث هاجم أحدهما الآخر بما يشبه كاتانا (سيف ياباني)، قبل أن يخرج خصمه بندقية من صندوق سيارته.

😂😂 Portland road rage go crazy pic.twitter.com/i6i67wG10D — Tha Fella (@SirThaFella) November 6, 2021