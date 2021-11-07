المصارعة السودانية.. رياضة تستقطب الجماهير وتنافس كرة القدم

نشرت وكالة "رابتلي" فيديو من العاصمة السودانية الخرطوم لنزالات المصارعة السودانية، التي اتسعت شعبيتها لتجذب آلاف المعجبين في السودان وخارجه.

وذكرت الوكالة أن الرياضة نشأت في جبال النوبة وانتشرت في جميع أنحاء السودان خلال السنوات الماضية.

وينظّم الاتحاد السوداني للمصارعة النوبية مباريات تقام كل يوم جمعة وتستقطب المئات من المتحمسين.

وتتميز اللعبة بقواعد وأحكام، وتمارس على حلبة من الرمال حيث تعتمد في المقام الأول على صرع الخصم ومحاولة إسقاطه على الأرض لتحقيق الفوز.

المصدر: رابتلي