شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

أظهر فيديو منشور في صفحة الرئاسة الإيطالية في اليوتيوب مراسم استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مطار الجزائر العاصمة اليوم السبت 6 نوفمبر.

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المصدر: youtube / Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale