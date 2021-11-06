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شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا

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أظهر فيديو منشور في صفحة الرئاسة الإيطالية في اليوتيوب مراسم استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مطار الجزائر العاصمة اليوم السبت 6 نوفمبر.

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الرئيس الجزائري يجري محادثات على انفراد مع نظيره الإيطالي

المصدر:  youtube / Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale

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