شاهد مراسم استقبال عبد المجيد تبون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا
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أظهر فيديو منشور في صفحة الرئاسة الإيطالية في اليوتيوب مراسم استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لنظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في مطار الجزائر العاصمة اليوم السبت 6 نوفمبر.
المصدر: youtube / Presidenza della Repubblica Italiana Quirinale
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