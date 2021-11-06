بالفيديو.. آثار انفجار ناقلة وقود في سيراليون

تاريخ النشر:06.11.2021 | 13:11 GMT |
آخر تحديث:06.11.2021 | 13:27 GMT | فيديوهات
أظهرت لقطات من عاصمة سيراليون آثار الانفجار الدموي لناقلة وقود أودى بحياة نحو 100 شخص، حسب تصريحات السلطات.
المصدر: وكالات
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