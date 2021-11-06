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بالفيديو.. آثار انفجار ناقلة وقود في سيراليون

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أظهرت لقطات من عاصمة سيراليون آثار الانفجار الدموي لناقلة وقود أودى بحياة نحو 100 شخص، حسب تصريحات السلطات.

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سلطات سيراليون تؤكد سقوط نحو 100 قتيل جراء انفجار ناقلة وقود
سلطات سيراليون تؤكد سقوط نحو 100 قتيل جراء انفجار ناقلة وقود

المصدر: وكالات

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