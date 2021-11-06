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مشاهد من حادث مأساوي خلال مهرجان موسيقي في هيوستن الأمريكية

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نشرت "أسوشيتد برس" فيديو نقلا عن أحد شهود عيان يظهر أشخاصا يركضون عبر أبواب لكبار الضيوف في مهرجان "أستروورلد" الموسيقي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية الجمعة 5 نوفمبر.

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8 قتلى ومئات الجرحى جراء حادث خلال مهرجان موسيقي في تكساس الأمريكية

وأكدت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا جراء حادث التدافع الجماعي المأساوي في المهرجان.

المصدر: أ.ب.

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