مشاهد من حادث مأساوي خلال مهرجان موسيقي في هيوستن الأمريكية
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نشرت "أسوشيتد برس" فيديو نقلا عن أحد شهود عيان يظهر أشخاصا يركضون عبر أبواب لكبار الضيوف في مهرجان "أستروورلد" الموسيقي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية الجمعة 5 نوفمبر.
وأكدت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا جراء حادث التدافع الجماعي المأساوي في المهرجان.
Another video- #Disturbing video shows people #jumping on top of the police personal cars while they were trying to get #unconscious people out of the #crowd.#Houston#ASTROWORLDFest#TravisScott#AstroWorld#music#festival#Houston#KHOU11pic.twitter.com/tubnfQIVPS— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 6, 2021
المصدر: أ.ب.
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