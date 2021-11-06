مشاهد من حادث مأساوي خلال مهرجان موسيقي في هيوستن الأمريكية

نشرت "أسوشيتد برس" فيديو نقلا عن أحد شهود عيان يظهر أشخاصا يركضون عبر أبواب لكبار الضيوف في مهرجان "أستروورلد" الموسيقي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية الجمعة 5 نوفمبر.

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وأكدت السلطات الأمريكية أن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا جراء حادث التدافع الجماعي المأساوي في المهرجان.

المصدر: أ.ب.