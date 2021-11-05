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مشاهد من فيضانات اجتاحت البوسنة والهرسك

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اجتاحت الفيضانات مناطق في البوسنة والهرسك اليوم الجمعة بعد أمطار غزيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في العاصمة وغرق الطرق في بعض أجزاء البلاد، وإجلاء العشرات.

المصدر: أ.ب.

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