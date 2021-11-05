مشاهد من فيضانات اجتاحت البوسنة والهرسك

اجتاحت الفيضانات مناطق في البوسنة والهرسك اليوم الجمعة بعد أمطار غزيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في العاصمة وغرق الطرق في بعض أجزاء البلاد، وإجلاء العشرات.

المصدر: أ.ب.