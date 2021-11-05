مشاهد من فيضانات اجتاحت البوسنة والهرسك
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اجتاحت الفيضانات مناطق في البوسنة والهرسك اليوم الجمعة بعد أمطار غزيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في العاصمة وغرق الطرق في بعض أجزاء البلاد، وإجلاء العشرات.
المصدر: أ.ب.
اجتاحت الفيضانات مناطق في البوسنة والهرسك اليوم الجمعة بعد أمطار غزيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في العاصمة وغرق الطرق في بعض أجزاء البلاد، وإجلاء العشرات.
المصدر: أ.ب.
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