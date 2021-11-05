أردوغان يلعب كرة السلة مع مجموعة شباب في إسطنبول
Murat Kula / الأناضول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnzy
حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مراسم افتتاح حديقة "الأمة" بمنطقة عمرانية في اسطنبول، حيث شارك مجموعة من الشباب في لعب كرة السلة
وخلال مراسم الافتتاح قال أردوغان: "أعددنا حتى الآن 404 مشاريع حدائق شعبية بإجمالي مساحة 66 مليون متر مربع في مختلف المحافظات البالغ عددها 81. وافتتحنا 111 من هذه المشاريع. ووضعنا هدف الانتهاء من جميع الحدائق الـ 404 بحلول العام 2023".
شارك الرئيس #أردوغان مجموعة من الشباب في لعب #كرة_السلة بحديقة "الأمة" بمنطقة عمرانية في إسطنبول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 5, 2021
شارك في اللعب المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالنhttps://t.co/BM7ETtKbpIpic.twitter.com/lVaKBuQtA6
المصدر: الأناضول
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.