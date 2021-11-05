أردوغان يلعب كرة السلة مع مجموعة شباب في إسطنبول

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة مراسم افتتاح حديقة "الأمة" بمنطقة عمرانية في اسطنبول، حيث شارك مجموعة من الشباب في لعب كرة السلة

وخلال مراسم الافتتاح قال أردوغان: "أعددنا حتى الآن 404 مشاريع حدائق شعبية بإجمالي مساحة 66 مليون متر مربع في مختلف المحافظات البالغ عددها 81. وافتتحنا 111 من هذه المشاريع. ووضعنا هدف الانتهاء من جميع الحدائق الـ 404 بحلول العام 2023".

شارك الرئيس #أردوغان مجموعة من الشباب في لعب #كرة_السلة بحديقة "الأمة" بمنطقة عمرانية في إسطنبول



شارك في اللعب المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالنhttps://t.co/BM7ETtKbpIpic.twitter.com/lVaKBuQtA6 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 5, 2021

المصدر: الأناضول