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بالفيديو.. مهرجان الكلاب البوليسية في نيبال

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تشهد مدنية كاتماندو عاصمة نيبال مهرجان Kukur Tihar للكلاب، الذي تتخلله فعاليات منح الجوائز للكلاب البوليسية المحلية على مساهمتها في خدمة القانون.

كما نفذت الكلاب البوليسية إجراءات التدريب المعتادة أثناء المهرجان، مثل القفز عاليا، والإرشاد إلى المشتبه بهم وغير ذلك.

المصدر: رابتلي

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