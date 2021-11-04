بالفيديو.. مسيرة حاشدة في طهران في ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية عام 1979
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تجمع آلاف الإيرانيين وسط طهران اليوم الخميس لإحياء ذكرى اقتحام السفارة الأمريكية عام 1979.
وألقى قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي خطابا أمام المتظاهرين واستنكر ما وصفه بالعدوان الأمريكي في المنطقة على مدى العقود الماضية.
المصدر: أ.ب.
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