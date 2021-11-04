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بالفيديو.. أمطار تنهمر على سيارة واحدة دون عشرات السيارات الملاصقة لها

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بالفيديو.. أمطار تنهمر على سيارة واحدة دون عشرات السيارات الملاصقة لها
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة غريبة، حيث أظهر انهمار أمطار غزيرة فوق سيارة واحدة فقط دون سيارات كثيرة كانت تقف إلى جوارها مباشرة.

وقال ناشرو الفيديو إن هذه الواقعة الغريبة حدثت في أحد مواقف السيارات في إندونيسيا، حيث أظهر انهمار أمطار غزيرة لكنها منحصرة فقط في المساحة الصغيرة التي تقف بها إحدى السيارات سوداء اللون.

المصدر: RT

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