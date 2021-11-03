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بالفيديو.. قطار يخرج عن مساره ومجهولون يضرمون النار فيه

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خرج قطار شحن عن مساره في جنوب تشيلي الاثنين 1 نوفمبر وأضرم مهاجمون مجهولون النار في بعض عرباته في اليوم التالي.

وطوقت الشرطة ورجال الإطفاء المنطقة، وذكر مصدر في الشرطة أنه لم يصب أحد في الحادث.

وجاء في تقرير وكالة "اسوشيتد برس" أن الحادث قد يكون عملا من أعمال الاحتجاج من قبل الجماعات المتطرفة المحلية ضد الوجود العسكري في المنطقة. 

المصدر: أ.ب.

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