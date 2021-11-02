مشاهد من مهرجان القفز الحر بالمظلات من الأهرامات
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تشهد منطقة الجيزة في مصر الدورة الرابعة لمهرجان "افقز كأنك الفرعون" للقفز الحر بالمظلات من الأهرامات ويشارك فيه رياضيون محترفون من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: رابتلي
تشهد منطقة الجيزة في مصر الدورة الرابعة لمهرجان "افقز كأنك الفرعون" للقفز الحر بالمظلات من الأهرامات ويشارك فيه رياضيون محترفون من مختلف أنحاء العالم.
المصدر: رابتلي
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