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مشاهد من مهرجان القفز الحر بالمظلات من الأهرامات

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تشهد منطقة الجيزة في مصر الدورة الرابعة لمهرجان "افقز كأنك الفرعون" للقفز الحر بالمظلات من الأهرامات ويشارك فيه رياضيون محترفون من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: رابتلي

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