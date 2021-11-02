مشاهد من مهرجان القفز الحر بالمظلات من الأهرامات

تشهد منطقة الجيزة في مصر الدورة الرابعة لمهرجان "افقز كأنك الفرعون" للقفز الحر بالمظلات من الأهرامات ويشارك فيه رياضيون محترفون من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: رابتلي