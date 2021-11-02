السوريون يتناقلون فيديو "الآذان" بصوت صباح فخري

تداول ناشطون سوريون فيديو للفنان السوري الراحل صباح فخري الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 88 عاما.

وأبدع الفنان السوري الكبير في غناء الموشحات الدينية، ولديه العديد من الأناشيد الدينية التي اشتهر بها طوال مسيرته الفنية.

ومن أهم أعمال الفنان الراحل الدينية "أسماء الله الحسنى" مع عبد الرحمن آل رشي ومنى واصف وزيناتي قدسية.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا صباح فخري.

ويعد صباح فخري واحد من أعلام الغناء العرب، اشتهر في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين كواحد من أهم مطربي الشرق، أقام صباح فخري حفلات غنائية في بلدان عربية وأجنبية كثيرة وطاف العالم وتربّع على عرش فن الغناء والقدود الحلبية.

المصدر: RT