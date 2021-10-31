زعماء مجموعة العشرين يزورون حمامات دقلديانوس في روما
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زار بعض قادة العالم مساء يوم السبت حمامات دقلديانوس على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.
ويضم المجمع الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث حمامات عامة في روما القديمة بنيت بمبادرة القيصر مكسيميانوس.
ومن بين الزعماء الذين زاروا حمامات دقلديانوس رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع عقيلته ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس.
المصدر: AP
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