شاهد.. جزيرة لا بالما مغطاة بالرماد البركاني مع استمرار ثوران بركان "كومبري بييخا"

بعد ما يقرب من 6 أسابيع من بدء ثوران بركان "كومبري بييخا" في جزيرة لا بالما الإسبانية،لا تزال كميات هائلة من الرماد والحمم البركانية تغطي المباني والأراضي الزراعية.

وسجلت كاميرات السكان المحليين وهم يقومون بتنظيف منازلهم والمنطقة المحيطة بها من مئات الأطنان من الرماد البركاني.

ومنذ بدء ثوران بركان لا بالما اجتاحت الحمم البركانية معظم أنحاء الجزيرة ودمرت أكثر من 2200 مبنى وتسبت بإجلاء أكثر من 7000 شخص.

المصدر: وكالات