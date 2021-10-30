 
مباشر
عاجل
الإمارات تسحب دبلوماسييها من بيروت وتوصي مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

التقاط صورة جماعية لزعماء دول مجموعة العشرين في روما

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rmgk

اصطف الزعماء المشاركون والضيوف من مجموعة العشرين لالتقاط صورة جماعية اليوم السبت قبيل انطلاق فعالياتها في روما.

وتعتبر قمة مجموعة العشرين هذه الأولى بحضور شخصي للزعماء منذ بدء تفشي فيروس كورونا في العام 2020.

ومن بين مواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي.

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ في القمة عبر الفيديو كونفرنس.

المصدر: AP

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا