التقاط صورة جماعية لزعماء دول مجموعة العشرين في روما
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اصطف الزعماء المشاركون والضيوف من مجموعة العشرين لالتقاط صورة جماعية اليوم السبت قبيل انطلاق فعالياتها في روما.
وتعتبر قمة مجموعة العشرين هذه الأولى بحضور شخصي للزعماء منذ بدء تفشي فيروس كورونا في العام 2020.
ومن بين مواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة تغير المناخ والانتعاش الاقتصادي.
ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ في القمة عبر الفيديو كونفرنس.
المصدر: AP
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