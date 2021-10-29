بعد "أزمة الغواصات" بين الولايات المتحدة وباريس.. لقاء حار بين ماكرون وبايدن في روما

تصافح الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وتعانقا خلال لقاء بينهما في روما، هو الأول بعد الأزمة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وفرنسا.

وقد استدعت فرنسا سفيرها من الولايات المتحدة بعد أن ألغت أستراليا صفقة غواصات معها بقيمة مليارات اليورو. وبدلا من هذا العقد شكلت أستراليا بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا كتلة "أوكوس" العسكرية الجديدة، كما اتفقت مع الولايات المتحدة على توريد غواصات نووية أمريكية بدلا من الغواصات الفرنسية.

وأخبر بايدن ماكرون أن الولايات المتحدة تصرفت بطريقة خرقاءفي تنسيقها الصفقة وأنه كان لديه انطباع بأن فرنسا قد أُبلغت بالمحادثات السرية مع بريطانيا وأستراليا.

المصدر: AP