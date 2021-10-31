اكتشاف بقايا زيتون تعود لـ 4000 عام على الحدود التركية السورية

تم العثور على بذور زيتون عمرها حوالي 4000 عام في موقع التنقيب عن الآثار في أويلوم هويوك، بمحافظة كيليس على الحدود التركية السورية.

وتوفر الاكتشافات الجديدة في حفر الزيتون في أويلوم هويوك المزيد من المعلومات حول التاريخ الزراعي للمنطقة.

وتعود الاكتشافات التي تم تنقيب عنها في أويلوم هويوك للعصر البرونزي التاريخي ولا تزال أعمال التنقيب مستمرة منذ عام 1988.

المصدر: رابتلي