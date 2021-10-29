مقاتلات تتزود بالوقود جوا من طائرة صهريج فوق جزر الكناري
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أظهرت لقطات مصورة طائرة الصهريج إيرباص "إيه 330" وهي تزود مقاتلات من طراز "إف/إيه - 18 هورنِتس" بالوقود خلال مناورات أُجريت يوم الخميس فوق جزر الكناري.
جاء ذلك خلال التدريبات الأوروبية السنوية للتزود بالوقود جوا (EART).
وقادت المناورات التدريبية القيادةُ الأوروبية للنقل الجوي (EATC)، وهي منظمة تضم سبعا من دول حلف الناتو، بدعم من تدريبات "أوشن سكاي 2021" بقيادة إسبانيا.
المصدر: رابتلي
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