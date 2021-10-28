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العاهل الأردني يلتقي رئيس الوزراء البريطاني في لندن

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استقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في المقر الرسمي لرئيس الوزراء وسط لندن.

وأجرى جونسون والملك عبد الله الثاني محادثات ثنائية قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين في روما وقمة المناخ (26 COP) في غلاسكو بإسكتلندا.

المصدر: AP

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