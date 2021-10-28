حماس تنظم عرضا عسكريا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

نظمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة اليوم الخميس عرضا عسكريا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وأضرب 6 أسرى فلسطينيين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري الإسرائيلي.

المصدر: AP