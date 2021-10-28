حماس تنظم عرضا عسكريا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين
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نظمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة اليوم الخميس عرضا عسكريا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
وأضرب 6 أسرى فلسطينيين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري الإسرائيلي.
المصدر: AP
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