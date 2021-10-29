لقطات مثيرة توثق إنقاذا جريئا لامرأة وطفلها من الغرق في شلال شديد
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تمكن حراس الغابات من إنقاذ امرأة وطفلها من السقوط في شلال أنايفاري موتال في ولاية تاميل نادو الهندية بعد فيضانه الشديد جراء أمطار غزيرة اجتاحت المنطقة.
وتظهر مقاطع الفيديو استخدام مسؤولي إدارة الغابات حبلا للوصول إلى المنكوبين والمساعدة في التسلق إلى بر الأمان.
ويمكن رؤية في نهاية الفيديو اثنين من فرق الإنقاذ يفقدان توازنهما فجأة ويسقطان في الماء، إلا أنه حسب التقارير المحلية تمكن الرجلان الجريئان من السباحة إلى الشاطئ بسلامة وآمان.
المصدر: وكالات
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