اكتشاف كنوز أثرية في محطة قطار في اسطنبول
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كشفت الحفريات الأثرية الجارية في محطة قطار حيدر باشا في اسطنبول عن الآثار والتحف التاريخية التي تعود إلى العصور العثمانية والرومانية والبيزنطية، كما شوهد يوم الأربعاء.
من بين الاكتشافات التي تم العثور عليها بقايا هيكلية من مقبرة هيلينستية وكنيسة تعود إلى القرن الخامس وحمام وعملات ذهبية تعود إلى خلقيدون ، بالإضافة إلى مخبأُ من الحرب العالمية الثانية بني في الأربعينيات.
تم بناء محطة حيدر باشا عام 1909 وحتى عام 2012 كانت هذه المحطة من أكثر محطات القطار ازدحامًا في تركيا.
المصدر: رابتلي
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