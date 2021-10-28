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شاهد.. طائرة تهبط على أحد الطرق السريعة الرئيسية في كندا

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اضطرت طائرة صغيرة للهبوط الاضطراري على أحد الطرق السريعة الرئيسية شمال تورونتو الكندية صباح يوم الأربعاء.

وحسب الشرطة فإن الطائرة أقلعت من مطار قريب في باتونفيل وكان على متنها شخصان وواجهت مشاكل فنية بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

ولم تؤد الحادثة إلى أي خسائر مادية أو بشرية.

المصدر: AP

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