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شاهد.. يقضون 5 ساعات لتحرير كلب عالق بين الصخـور

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أمضى رجال الإنقاذ 5 ساعات لتحرير كلب صغير سقط في حفرة عمقها مترين بين الصخور بالقرب من مدينة باليرمو في جزيرة صقلية الإيطالية.

واستخدم رجال الإنقاذ مطرقة تعمل بالهواء المضغوط لكسر الصخر لتظهر مساحة كافية للإنسان للنزول إلى الحفرة وإنقاذ الكلب.

المصدر: AP

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