الرئيس الإيراني يزور محطة للوقود وسط طهران بعد الهجوم السيبراني على نظام توزيع المحروقات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlp4
بث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات تظهر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو يزور إحدى محطات الوقود وسط طهران اليوم الأربعاء بعد الهجوم السيبراني على نظام توزيع المحروقات.
وسبق أن قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإلكتروني الذي تسبب في إغلاق محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد كان يهدف إلى إثارة غضب الجماهير عبر خلق حالة من الفوضى والاضطراب.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.