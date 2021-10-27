الرئيس الإيراني يزور محطة للوقود وسط طهران بعد الهجوم السيبراني على نظام توزيع المحروقات

بث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات تظهر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو يزور إحدى محطات الوقود وسط طهران اليوم الأربعاء بعد الهجوم السيبراني على نظام توزيع المحروقات.

وسبق أن قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن الهجوم الإلكتروني الذي تسبب في إغلاق محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد كان يهدف إلى إثارة غضب الجماهير عبر خلق حالة من الفوضى والاضطراب.

المصدر: وكالات