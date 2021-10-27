قافلة من آلاف المهاجرين تشق طريقها نحو حدود الولايات المتحدة
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تظهر لقطات آلاف المهاجرين يوم الاثنين وهم يسيرون بين مدينتين مكسيكيتين في طريقهم لمحاولة عبور الحدود إلى الولايات المتحدة.
وانطلق حوالي 3000 مهاجر معظمهم من هايتي والسلفادور وهندوراس وغواتيمالا ضمن قافلة ضخمة أطلق عليها اسم "من أجل الحرية والكرامة والسلام" إلى الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.
المصدر: رابتلي
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